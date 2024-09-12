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BM Genel Sekreteri Guterres, Geleceğin Zirvesi İçin Reform Çağrısı Yaptı

Guterres, 'Geleceğin Zirvesi' öncesinde BM reformlarının gerekliliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 22:46
BM Genel Sekreteri Guterres, Geleceğin Zirvesi İçin Reform Çağrısı Yaptı

BM Genel Sekreteri'nden Küresel Reform Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaklaşan "Geleceğin Zirvesi" öncesinde dünya genelindeki kurumların yeniden yapılandırılmasının büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti.

Güvenlik Konseyi ve Mali Mimari Eleştirisi

Guterres, "BM Geleceğin Zirvesi Küresel Çağrı" adlı çevrim içi etkinlikte sunduğu video mesajında, BM Güvenlik Konseyi'nin eski yöntemlere bağlı kaldığını ve mevcut uluslararası mali yapıların işlevselliğinin giderek azaldığını belirtti. "Mevcut sistem, birçok küresel meseleyle başa çıkmakta yetersiz kalıyor," diye ekledi.

Gelecek Nesiller İçin Dayanışma İhtiyacı

"Geleceğin Zirvesi", daha güçlü bir çok taraflı sistem inşa etme fırsatı sunduğunu ifade eden Guterres, küresel dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine de vurgu yaptı. Yeni dönemin karşılaştığı zorluklarla mücadele etmenin bir yolu olarak BM'nin güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Zirve Tarihleri ve Üye Ülkelere Mesaj

Guterres, "Geleceğin Zirvesi"nden sağlanacak fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, üye ülkelere mevcut müzakerelere destek vermeleri yönünde çağrıda bulundu. 22-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan zirvede, 190'dan fazla ülkenin lideri, 24 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

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