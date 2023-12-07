BM Genel Sekreteri Guterres Güvenlik Konseyi'ne Gazze için mektup gönderdi!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi boyunca ilk defa BM Şartı'ndaki yetkisini kullanarak, Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için Güvenlik Konseyi'ne bir mektup gönderdi. Genel Sekreter'in Sözcüsü Stephaen Dujarric, günlük basın toplantısında bu mektubu paylaştı.

Mektupta Guterres, BM Şartı'ndaki 99. maddeye atıfta bulunarak, "İsrail-Hamas düşmanlığının 8 haftadan daha uzun süredir devam etmesinin korkunç insani acılara yol açtığını" ifade etti. İsrail'in yürüttüğü askeri operasyonların Gazze'deki sivilleri büyük tehlikeye attığını, güvenli bir yer bulunmadığını ve aynı zamanda sağlık sisteminin çöktüğünü vurgulayan Guterres, uluslararası toplumun acil olarak harekete geçmesini istedi.

Guterres, Gazze'deki mevcut durumun, insanî operasyonların gerçekleştirilmesini neredeyse imkânsız kıldığının altını çizerek, Gazze'nin sürekli İsrail savunma güçlerinin bombardımanı altında olduğunu belirtti.

Guterres, Gazze halkının hayatta kalmak için sığınacak bir yerinin olmadığını, temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve bölgeye sınırlı insani yardımların ulaştırılmasının artık mümkün olmadığını ifade etti. Bu durumun, kamu düzeninin yakın bir zamanda tamamen çökmesine yol açabileceğine dikkat çekerek, "Salgın hastalıklar ve komşu ülkelere kitlesel göçler için baskının artması ile durum daha da kötüleşebilir." uyarısında bulundu.

Uluslararası toplumun, Gazze'de şiddetin artmasını engellemek ve krize son vermek için etkili bir şekilde harekete geçme sorumluluğuna işaret eden Guterres, Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketi önlemek için baskı yapmaya çağırdı ve insani ateşkes ilan edilmesi talebini yineledi. Guterres, "Bu durum çok acil bir şekilde çözülmelidir." şeklinde ifade etti.

Sivil halkın daha fazla zarardan korunması gerektiğini vurgulayan Guterres, insani bir ateşkesin Gazze'deki yaşamları kurtarabileceğini ve insani yardımların zamanında ve güvenli bir şekilde ulaştırılabileceğini belirtti.

Guterres'e İsrail'den Tepki Gecikmedi

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, BM Genel Sekreteri Guterres'e yönelik tepkisini sosyal medya üzerinden paylaştı. Cohen, yazılı bir açıklamada, "Guterres'in dönemi dünya barışı için tehdittir. Gazze Şeridi'nde 99. maddeyi hayata geçirme teklifi, terör örgütü Hamas'a destek içeriyor." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Cohen, dünya barışını destekleyen herkesin "Gazze'yi Hamas'tan kurtarmayı desteklemesi" gerektiğini savundu. İsrail hükümeti, Guterres'in önerisini Hamas'a yönelik bir destek olarak değerlendiriyor ve bu konudaki görüşünü net bir şekilde ifade ediyor.

Sözcü Dujarric, katıldığı basın toplantısında, Genel Sekreter Guterres'in mektubunun BM Şartı içinde kendisine verilen yetki bağlamında önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Dış dünyadan algının biraz farklı olabileceğini anlıyoruz, ancak bu, Genel Sekreter adına son derece güçlü bir adımdır. Güvenlik Konseyi üyelerinin ve uluslararası toplumun insani bir ateşkesi hayata geçirmek için harekete geçeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Şartı'nın 99. maddesi, BM Genel Sekreteri'ne, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit ettiğini düşündüğü herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi üyelerinin dikkatine getirme yetkisi tanınıyor. Dujarric'in açıklamaları, Genel Sekreter'in bu yetkisini kullanmasının önemine vurgu yapılıyor.