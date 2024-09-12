BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in UNRWA okuluna düzenlediği saldırıda personel kaybı yaşandı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen saldırıda UNRWA okuluna yönelik düzenlediği hava operasyonunda 6 BM personelinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze'de Saldırı ve Can Kaybı

Guterres, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gazze'de yaşananlar hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadesini kullanarak, İsrail'in gün içerisinde sığınak olarak kullanılan ve yaklaşık 12 bin kişinin barındığı bir okula gerçekleştirdiği hava saldırısına dikkat çekti.

BM Genel Sekreteri, yaşanan bu olayın uluslararası insani hukukun korkunç ihlalleri olduğunu ve buna derhal son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yerel Yetkililerin Açıklamaları

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, El-Cauni Okuluna gerçekleştirilen saldırıda ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu, toplamda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 18 kişinin de yaralandığını bildirdi.