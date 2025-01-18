BM Genel Sekreteri Guterres: 'İsrail, Lübnan'dan Çekilmeli'

BM Genel Sekreteri Guterres: "İsrail ordusu öngörülen sürede Lübnan topraklarından çekilmeli"

Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri olarak, Lübnan ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Guterres, İsrail ordusunun, ateşkesin öngördüğü sürede Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini belirtti.

Lübnan'a Saygı ve Egemenlik Vurgusu

Beyrut'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Guterres, "Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. Lübnan devleti, topraklarındaki tüm silahların kontrolünü ele almalıdır" ifadelerini kullandı. Guterres, Lübnan'da yeni bir hükümetin kurulmasının ardından halkın ihtiyaçlarının karşılanacağına ve devlet otoritesinin güçleneceğine inandığını vurguladı.

Yıkım ve Yeniden İnşa Çabaları

Lübnan'ın güneyine yaptığı ziyarette savaşın etkilerini gözlemleyen Guterres, yüz binlerce yerinden edilmiş kişinin, yıkılan evleriyle karşılaştığını dile getirdi. Guterres, "Birleşmiş Milletler, Lübnanlı yetkililer ve ortakları bu ülkenin iyileşmesi ve yeniden inşası için çabalarını artıracak" dedi.

Ateşkesin Sürdürülebilirliği Üzerine

Guterres, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin kırılgan olduğunu belirterek, taraflara ateşkes şartlarının uygulanması ve garanti altına alınması çağrısında bulundu. UNIFIL (BM Geçici Görev Gücü) tarafından tespit edilen 100'den fazla silah deposuna dikkat çeken Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararına vurgu yaptı.

Lübnan Ordusuna Destek Çağrısı

BM Genel Sekreteri, uluslararası topluma Lübnan ordusunu güçlendirme çağrısında bulundu. Guterres, "1701 sayılı kararın tam uygulanması, Lübnan ile İsrail arasında kalıcı bir ateşkesin önünü açacaktır" ifadesini kullandı. Ayrıca, Lübnan'a ev sahipliği yaptığı Suriyeli ve Filistinli mültecilere teşekkür etti.

Ateşkes Anlaşmasının Detayları

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yürürlüğe girdi. Anlaşmanın ikinci maddesinde, Lübnan hükümetinin, Hizbullah veya diğer silahlı grupların İsrail'e karşı operasyon düzenlemesini engelleyeceği vurgulandı.

Guterres, Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve yeni hükümeti kurmakla görevli Başbakan Nevvaf Selam ile de görüştü.