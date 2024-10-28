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BM Genel Sekreteri Guterres Sudan'daki Krize Dikkat Çekti

Guterres, Sudan'daki çatışmanın yayılma riski ve insani krizi hakkında uyardı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 17:50
BM Genel Sekreteri Guterres Sudan'daki Krize Dikkat Çekti

BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'daki Çatışmalara Dikkat Çekti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan’daki çatışmanın bölgesel istikrarsızlığa yol açma olasılığına dikkat çekti. Guterres, bu konuda yaptığı açıklamada, "Sudan'daki çatışma, Sahra'dan Afrika Boynuzu'na, oradan Kızıldeniz'e kadar uzanan bir istikrarsızlık tetikleme riski taşıyor" ifadelerini kullandı.

İnsani Kriz Derinleşiyor

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) gerçekleştirilen Sudan oturumunda konuşan Guterres, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 18 aydır devam eden çatışmaların, ülkede insan acısının her geçen gün arttığını belirtti. Guterres, Sudan'da 25 milyon insanın insani yardıma muhtaç olduğunu, halkın "şiddet kabusu" yaşadığını vurguladı.

Korkunç İhlaller ve Açlık Sorunu

Guterres, bölgedeki ağır insani duruma ilişkin olarak, "Binlerce sivilin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin tecavüz gibi korkunç suçlara maruz kaldığına tanık oluyoruz. Cezira eyaletinde ise toplu öldürme ve cinsel şiddet vakalarına dair gelen raporlar son derece endişe verici" dedi.

Aynı zamanda, Sudan'da 750 bin kişinin gıda güvencesizliği ile mücadele ettiğinin altını çizen BM Genel Sekreteri, "Sudan halkı açlık kabusu yaşıyor," diye ekledi.

Sıkıntılar Artmaya Devam Ediyor

Guterres, ülkede hastalık salgınları ve yerinden edilme sorunları yaşandığını ifade ederek, 11 milyon insanın yerinden edildiğini, 3 milyon kişininse komşu ülkelere sığındığını belirtti. Sudan halkının son günlerde yoğun yağmurlar ve sellerle birlikte toplu etnik şiddet olaylarına da maruz kaldığını hatırlattı.

Taraflara Çağrı ve Eyleme İhtiyaç

Guterres, taraflara bir an önce çatışmaya son verme ve müzakere masasına dönme çağrısında bulunurken, dış güçlerin de çatışmaları körüklediğine dikkat çekti. BMGK’de kabul edilen 2736 sayılı kararın sahada eyleme geçmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Artık belirleyici adım atma ve Sudan halkına barış sağlama zamanı," dedi.

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