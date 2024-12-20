BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'daki WFP Ofisine Yapılan Saldırıyı Kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Sudan'daki Korkunç Saldırıya Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'ın Yabus bölgesinde Dünya Gıda Programı'nın (WFP) saha ofisine düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı. Guterres, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 19 Aralık'ta gerçekleşen saldırıda 3 WFP personelinin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek derin bir üzüntü ve öfke duyduğunu belirtti.

Taziye ve Araştırma Çağrısı

Guterres, bu korkunç olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve WFP'deki çalışma arkadaşlarına taziyelerini iletti. Ayrıca, BM ve insani yardım personeline yönelik tüm saldırıları kınadığını vurgulayan Guterres, Sudan'da WFP personeline yönelik saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yapılmasını talep etti.

Hayati Yardımlar ve Güvenlik Tehditleri

Guterres, sözlerine şöyle devam etti: "Dün yaşanan bu olay, Sudan'daki acımasız çatışmaların milyonlarca ihtiyaç sahibi insan ve onlara hayat kurtarıcı yardım ulaştırmaya çalışan insani yardım görevlileri üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha göstermekektedir."

2024'ün Sudan'da insani yardım çalışanları için en ölümcül yıl olduğuna dikkat çeken Guterres, "Kendi güvenliklerine yönelik ciddi tehditlere rağmen, yardım çalışanları ihtiyaç duyulan her yerde hayati destek sağlamak için ellerinden geleni yapmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ateşkes Çağrısı ve Uluslararası Çabalar

Guterres, tarafların, sivilleri, insani yardım personelini, insani yardım tesislerini ve malzemelerini koruma yükümlülükleri olduğunu hatırlatarak, derhal ateşkes sağlanması gerektiğini tekrar vurguladı. BM'nin uluslararası arabuluculuk çabalarını desteklemeye devam edeceğini belirten Guterres, savaşın sona erdirilmesine yardımcı olmak için ilgili tüm taraflarla çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Tom Fletcher'dan Açıklama

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ise, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İnsani yardım meslektaşlarımızın öldürülmesinden derin öfke duyuyorum," ifadelerini kullandı. Ayrıca, 2024 yılının insani yardım çalışanları açısından en kötü yıl olduğunu ve durumun şimdi daha da kötüleştiğini belirtti.

Sudan-Etiyopya sınırına yakın Mavi Nil eyaletinin Yabus bölgesinde WFP ofisinin dün gece bombalandığı ve bu saldırıda 3 personelin hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Sudan Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayarak, bölgede aktif askeri operasyonların bulunmadığını açıkladı.