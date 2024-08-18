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BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'ın Adre Sınır Kapısı Açmasını Destekliyor

Antonio Guterres, Sudan'ın Adre Sınır Kapısı'nın insani yardım için açılmasını memnuniyetle karşıladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 10:15
BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'ın Adre Sınır Kapısı Açmasını Destekliyor

BM Genel Sekreteri Guterres'in Açıklamaları

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan ile Çad arasındaki Adre Sınır Kapısı’nın açılması kararını olumlu buldu. Bu karar, ülkedeki savaşın mağdurlarına insani yardım ulaştırmak amacıyla alındı.

Sınır Kapısının Önemi

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Adre Sınır Kapısı'nın Darfur bölgesindeki açlık çeken milyonlarca insana ulaşmanın en etkili yolu olduğunu belirtti. Guterres, Sudanlı yetkililerin bu kararı almasından dolayı mutluluğunu dile getirdi.

İnsani Yardım ve Sivil Koruma

Ayrıca, insani yardıma erişmenin yanı sıra sivillerin korunması için de somut ve sürdürülebilir tedbirlerin önemine vurgu yapıldı. Guterres, insani yardım kuruluşlarının Darfur'da güvenle faaliyet göstermesinin gerekli olduğunu ifade etti.

BM’nin Sudan ile İlişkisi

Açıklamada, BM’nin Sudan halkının yaşadığı zorlukları hafifletmek ve savaşın sona ermesine yardım etme taahhüdünde bulunduğu vurgulandı. Bunun yanı sıra, Sudan hükümeti daha önce Adre Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurmuştu.

Sudan'daki İç Savaşın Arka Planı

Sudan'daki iç savaş, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrilmesinden sonra ortaya çıkan güç mücadeleleriyle devam etmektedir. Son 16 aydır, ordu ile Halkın Devrimci Gücü (HDK) arasında yaşanan çatışmalar, ülkede büyük bir insani kriz yaratmıştır.

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, bu çatışmalar sonrasında 18 bin 800'den fazla hayat kaybı yaşanmış, 10 milyondan fazla kişi yerinden edilmiş ve 25 milyondan fazla bir kişi insani yardıma muhtaç durumdadır.

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