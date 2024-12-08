BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye Halkı Tarihi Bir Fırsatla Karşı Karşıya

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye Halkına Tarihi Fırsat Açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de 14 yıllık savaşın sona ermesinin ardından, Suriye halkının istikrarlı ve barışçıl bir gelecek inşa etmek için tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Baas Rejiminin Sonrası

Guterres, Suriye'de Baas rejiminin devrildiği günlerde yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin geleceğini yalnızca Suriyelilerin belirlemesi gerektiğinin altını çizdi. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in de bu süreçte destek sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Geçiş Süreci İçin Çağrı

Guterres, düzenli bir siyasi geçiş sağlamak için “yapılacak çok iş var” ifadesini kullanarak, bu hassas dönemde sükunet, şiddetten uzak durma ve ayrım gözetmeksizin tüm Suriyelilerin haklarını koruma çağrısını yineledi. Diplomasinin önemine de dikkat çekerek, konsolosluk ve diplomatik tesislerin uluslararası hukuk uyarınca korunması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Destek Olmazsa Olmaz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, siyasi geçiş sürecinin “kapsayıcı ve tüm çeşitliliği ile Suriye halkının meşru isteklerini karşılayacak” bir temele oturabilmesi için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Guterres, Suriye'nin egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

BM, bu ihtilafın yükünü çekenleri saygıyla anmaya devam edeceğini ve Suriyelilerin, uzlaşı, adalet, özgürlük ve refahın herkes için erişilebilir olduğu bir ülke kurma çabalarını destekleyeceğini ifade etti. Guterres, bunun Suriye'de sürdürülebilir barışın yolu olduğunu vurguladı.