BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye Hükümetinin Sivilleri Koruma Taahhüdünü Destekliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki geçici hükümetin insani yardım çalışanları dahil sivilleri koruma taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Guterres, Suriye'deki gelişmelere dair yaptığı yazılı açıklamada, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'ı, Suriye'deki geçici hükümetle insani yardım ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Şam'a gönderdiğini bildirdi. Fletcher’ın, bugün Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şara (Ebu Muhammed el-Culani) ve geçici yönetimin Başbakanı Mohammed el Beşir ile görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Guterres, geçici hükümetin, tüm sınır kapılarından tam insani erişime izin verme, insani yardım çalışanları için izin ve vize işlemlerindeki bürokrasiyi kaldırma, sağlık ve eğitim gibi temel kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlama yönündeki anlaşmalarını da memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Son olarak, Suriye halkının daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatını değerlendirebilmesi için uluslararası toplumun da onların yanında durması gerektiğine dikkat çekti.