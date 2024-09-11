BM Genel Sekreteri Guterres'ten 11 Eylül Anması

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Anma Mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2001 yılında ABD'de meydana gelen 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin anılmasına yönelik önemli bir mesaj yayımladı.

11 Eylül Yıldönümü

Guterres, 11 Eylül saldırılarının yıldönümü dolayısıyla duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, "Bu özel günde, 90'dan fazla ülkeden hayatını kaybedenler ile yaralananları asla unutmamak gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadesini kullandı.

New York'un Anlamı

New York'un, BM'nin merkezi olması nedeniyle kendisi ve meslektaşları için özel bir öneme sahip olduğunu belirten Guterres, "Bu şehir, bizler için bir ev niteliği taşıyor" şeklinde konuştu.

Yakınlara Başsağlığı

Guterres, düşüncelerinin hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte olduğunu vurgulayarak, "Tüm kayıplarımızı kalbimizde taşıyoruz" dedi.