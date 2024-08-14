BM Genel Sekreteri Guterres'ten Afrika'nın Temsil İhtiyacı Vurgusu

BM Genel Sekreteri Guterres'le Afrika'nın Temsili Üzerine Önemli Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika'nın küresel barış ve güvenlikteki kritik rolünü vurguladı ve BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daimi temsilinin olmamasının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.

BMGK'da Reform İhtiyacı

Guterres, BMGK oturumunda yaptığı konuşmada, Afrika'nın daha etkin bir temsil izni için acil bir reforma ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. "1945'ten bu yana BMGK, dünya barışının temellerinden biri oldu; ancak yapısındaki çatlaklar göz ardı edilemeyecek kadar büyük" ifadelerini kullandı.

Tarihi Bağlamda Değişen Dinamikler

Guterres, Konsey'in kuruluşunun İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından şekillendirildiğini hatırlatarak, o dönemdeki güç dengesinin artık geçerliliğini yitirdiğini ifade etti. "1945’te çoğu Afrika ülkesi sömürge yönetimi altındaydı ve uluslararası alanda söz hakkı bulunmuyordu. Şu an ise 1 milyondan fazla insanın yaşadığı bir kıtanın, dünya barışını yöneten bir yapı içinde temsil edilmemesi kabul edilemez" dedi.

Afrika’nın Temsili Yetersiz

Guterres, Afrika'nın, küresel yönetişim yapılarında yetersiz temsiline rağmen krizlerin yaşandığı alanlarda yeterince temsil ediliyor olduğunu da sözlerine ekledi. "Afrika, Güvenlik Konseyi'nden uluslararası finans kuruluşlarına kadar tüm yapıların yapması gereken mücadelelerde fazlasıyla yer alıyor. Ancak bu meselelerde kendisine yeterli yer bulamıyor" dedi.