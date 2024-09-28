BM Genel Sekreteri Guterres'ten Beyrut'taki Olaylara Ciddi Uyarı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Çarpıcı Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öldürülmesi sonrası bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin ciddi endişelerini dile getirdi.

Guterres'in Açıklamaları

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, Guterres, Beyrut'ta meydana gelen olayların son 24 saat içinde hızla tırmandığını ifade etti. Guterres, "Bu şiddet döngüsü şimdi durmalı ve tüm taraflar uçurumun kenarından geri adım atmalı. Lübnan halkı, İsrail halkı ve daha geniş bölge, tam kapsamlı bir savaşı göze alamaz," sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.

Durumun Ciddiyetine Dikkat Çekti

Bölgedeki tansiyonun düşmesi gerektiğinin altını çizen Guterres, liderlere, "uçurumun kenarından geri çekilmeleri" için uyarılarda bulundu. Guterres, tarafları BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına uymaya davet ederek, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve tüm esirlerin serbest bırakılması yönündeki çağrısını bir kez daha yineledi.