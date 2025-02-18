BM Genel Sekreteri Guterres'ten Çok Taraflı İşbirliği Vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "çok taraflı işbirliği" yaklaşımının BM'nin varlığının ana nedenlerinden biri olduğunu ifade etti. BMGK (BM Güvenlik Konseyi) çok taraflı yapısının güçlendirilmesi için adımlar atılması gerektiğini belirten Guterres, uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirilen "Çok taraflılığı uygulama, küresel yönetimi iyileştirme ve reforme etme" başlıklı toplantıda konuştu.

Çok Taraflı İşbirliği: BM'nin Kalbi

Guterres, yaptığı açıklamada, "Çok taraflı işbirliği, Birleşmiş Milletlerin atan kalbidir." dedi. BMGK'nin Eylül 2024'te kabul ettiği "Gelecek Paktı" sözleşmesini hatırlatarak, bu sözleşmenin içeriğinde yer alan "Çok taraflılığa güven" temasının önemine vurgu yaptı. Guterres, Gelecek Paktı'nın çözümleri doğrultusunda çok taraflılığın güçlü bir barış aracı olabileceğini, ancak bunun her ülkenin bağlılığına bağlı olduğunu ifade etti.

BM'nin 80 Yılı ve Güncelleme İhtiyacı

BM'nin kuruluşundan bu yana geçen 80 yıla dikkat çeken Guterres, bu kurumun İkinci Dünya Savaşı'nın küllerinden doğduğuna ve amacı doğrultusunda üçüncü bir dünya savaşını önleme konusunda adımlar atıldığına değindi. BMGK üyelerine hitap ederken, "Uluslararası işbirliği için donanıma sahibiz ancak yazılımın güncellenmesi gerekiyor." diyerek, güncellemenin "bugünün gerçeklerini yansıtacak şekilde" olması gerektiğini söyledi.

Küresel Yönetim ve Güvenin Yeniden İnşası

Guterres, Gelecek Paktı'nın 21. yüzyılda küresel yönetimi güçlendirme ve güveni yeniden inşa etme hedefleri doğrultusunda önemli olduğunu vurguladı. Guterres ayrıca, "Bu Konsey'in de çok iyi bildiği gibi, barış daha da erişilemez bir noktaya itiliyor; işgal altındaki Filistin topraklarından Ukrayna'ya, Sudan'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ve ötesine." şeklinde konuştu.

Nükleer Savaş Tehlikesi ve Üye Devletlere Çağrı

Nükleer savaş tehdidinin "korkunç şekilde, açık ve mevcut bir tehlike olmaya devam ettiğini" belirten Guterres, üye devletleri, BM Sözleşmesi'nde yer alan "egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığa saygı" gibi ilkeler içeren taahhütlerine uymaya çağırdı.