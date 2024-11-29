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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Filistin Halkına Destek Mesajı

Guterres, BM'nin Filistin halkına desteğinin devam edeceğini vurguladı ve dayanışma mesajı paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:31
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Filistin Halkına Destek Mesajı

BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin Halkına Desteği Yeniledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin Filistin halkına yönelik desteğinin süreceğini belirtti. Guterres, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, 29 Kasım Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nü andı.

Guterres, açıklamasında, "BM, Filistin halkıyla ve onların barış, güvenlik ve haysiyet içinde yaşamaya yönelik devredilemez haklarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir." şeklinde ifadeler kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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