BM Genel Sekreteri Guterres'ten Filistin Halkına Destek Mesajı

BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin Halkına Desteği Yeniledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin Filistin halkına yönelik desteğinin süreceğini belirtti. Guterres, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, 29 Kasım Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nü andı.

Guterres, açıklamasında, "BM, Filistin halkıyla ve onların barış, güvenlik ve haysiyet içinde yaşamaya yönelik devredilemez haklarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir." şeklinde ifadeler kullandı.

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