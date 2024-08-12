Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'deki Saldırıya Sert Kınama

Guterres, İsrail ordusunun Gazze'deki okula düzenlediği saldırıyı kınayarak, sivil can kayıplarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 19:28
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'deki Saldırıya Sert Kınama

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun Gazze’de yerlerinden edilenlerin sığındığı bir okula gerçekleştirdiği ve en az 100 Filistinlinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıyı sert bir şekilde kınadı.

Saldırıya Tepki

Guterres, Gazze'deki son olayların sivil kayıpların arttığını vurgulayarak, uluslararası hukukun korunması gerektiğini ifade etti. İnsani Kriz Tehlikesi

Gazze'deki bu tür saldırıların, bölgede büyük bir insani krize yol açtığını belirten Guterres, dünya genelinin bu duruma karşı harekete geçmesi gerektiği çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak