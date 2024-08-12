BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'deki Saldırıya Sert Kınama

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun Gazze’de yerlerinden edilenlerin sığındığı bir okula gerçekleştirdiği ve en az 100 Filistinlinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıyı sert bir şekilde kınadı.

Saldırıya Tepki

Guterres, Gazze'deki son olayların sivil kayıpların arttığını vurgulayarak, uluslararası hukukun korunması gerektiğini ifade etti. İnsani Kriz Tehlikesi

Gazze'deki bu tür saldırıların, bölgede büyük bir insani krize yol açtığını belirten Guterres, dünya genelinin bu duruma karşı harekete geçmesi gerektiği çağrısında bulundu.