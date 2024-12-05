BM Genel Sekreteri Guterres'ten Güney Kore'ye Sıkıyönetim Tavsiyesi

BM Genel Sekreteri Guterres, Güney Kore'deki Sıkıyönetim Kararını Destekledi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetimi kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Yonhap haber ajansına göre, BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuyla ilgili gerçekleştirdiği günlük basın toplantısında, sıkıyönetimin kısa bir süre içinde ilan edilmesinin çeşitli karışıklıklara neden olduğunu vurguladı. Dujarric, "Genel Sekreter Guterres, sıkıyönetim kararnamesinin iptal edilmesini önemli bulmakta ve durumu yakından takip etmektedir," dedi.

Özgür İfade Vurgusu

Dujarric, BM'nin ifade özgürlüğünü desteklediğinin altını çizerken, Güney Kore'de medyanın şu an tam ve özgür bir şekilde çalıştığını belirtti.

Sıkıyönetimin İlanı ve Kaldırılması

3 Aralık'ta Devlet Başkanı Yoon, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Bu kararın ardından Savunma Bakanlığı, ordu komutanlarına toplantı talimatı vererek teyakkuzda olunması gerektiğini bildirdi. Sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclis’e girmişti.

Meclisteki acil oturumda, sıkıyönetimin kaldırılmasına yönelik verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin yapılan oylama sonrasında "hükümsüz" hale geldiğini açıkladı. Oylama sonrası geri adım atan Yoon, bakanlar kurulunu toplayarak kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurdu.