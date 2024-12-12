BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'in Suriye Saldırılarına Sert Tepki

Guterres'ten İsrail'in Suriye'deki Saldırılarıyla İlgili Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırılarından derin endişe duyduğunu ve bu tür saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamalarda Guterres'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlaller karşısında duyduğu kaygıyı dile getirdi.

Dujarric, Genel Sekreterin Suriye'deki gelişmelere ilişkin itidal çağrısında bulunduğunu kaydederek, özellikle İsrail'in farklı bölgelerde yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirmesi konusundaki endişesine dikkat çekti. Guterres'in bu saldırıların bir an önce sonlandırılmasını istediğini aktardı.

Ayrıca, Dujarric, Guterres'in 1974 Anlaşması'nın geçerliliğini hatırlatarak, tüm taraflara anlaşma kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeleri yönünde çağrıda bulunduğunu belirtti.

Guterres, Golan Tepeleri'nde ateşkes ve istikrarı bozacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgularken, buradaki yasa dışı tüm mevcudiyetlerin son bulması talebinde bulundu.

Sözcü Dujarric, Guterres'in güvenilir ve düzenli bir geçiş sürecinin sağlanabilmesi için Suriye'de kamu düzeninin muhafaza edilmesi gerektiğine inandığını ifade etti.

Buna ek olarak, İsrail'in saldırılarını meşrulaştırmak amacıyla sunduğu gerekçelerin yetersiz olup olmadığının sorulması üzerine Dujarric, "Suriye'nin komşularının desteğine ihtiyacı var." açıklamasında bulundu.