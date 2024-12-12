DOLAR
34,89 -0,09%
EURO
36,68 -0,24%
ALTIN
3.011,96 1,13%
BITCOIN
3.536.538,12 -0,06%

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'in Suriye Saldırılarına Sert Tepki

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarından derin endişe duyduğunu belirtti ve sonlandırılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 21:26
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'in Suriye Saldırılarına Sert Tepki

Guterres'ten İsrail'in Suriye'deki Saldırılarıyla İlgili Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırılarından derin endişe duyduğunu ve bu tür saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamalarda Guterres'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlaller karşısında duyduğu kaygıyı dile getirdi.

Dujarric, Genel Sekreterin Suriye'deki gelişmelere ilişkin itidal çağrısında bulunduğunu kaydederek, özellikle İsrail'in farklı bölgelerde yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirmesi konusundaki endişesine dikkat çekti. Guterres'in bu saldırıların bir an önce sonlandırılmasını istediğini aktardı.

Ayrıca, Dujarric, Guterres'in 1974 Anlaşması'nın geçerliliğini hatırlatarak, tüm taraflara anlaşma kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeleri yönünde çağrıda bulunduğunu belirtti.

Guterres, Golan Tepeleri'nde ateşkes ve istikrarı bozacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgularken, buradaki yasa dışı tüm mevcudiyetlerin son bulması talebinde bulundu.

Sözcü Dujarric, Guterres'in güvenilir ve düzenli bir geçiş sürecinin sağlanabilmesi için Suriye'de kamu düzeninin muhafaza edilmesi gerektiğine inandığını ifade etti.

Buna ek olarak, İsrail'in saldırılarını meşrulaştırmak amacıyla sunduğu gerekçelerin yetersiz olup olmadığının sorulması üzerine Dujarric, "Suriye'nin komşularının desteğine ihtiyacı var." açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore Savunma Ataşesi Gazilerle Buluştu: Tarihi Bağlar Güçleniyor
2
Kastamonu'da Silahlı Yaralama Olayı: 3 Zanlı Tutuklandı
3
İzmir Bornova'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
4
Giresun’da Havaya Ateş Açan İki Şahıs Yakalandı
5
Libya, Rusya'dan Seyahat Uyarısı Hakkında Açıklama Bekliyor
6
BM, Türkiye'nin Somali ve Etiyopya Arasındaki Rolünü Takdir Etti
7
BM, Türkiye'nin Somali ve Etiyopya Arasındaki Anlaşmadaki Rolünü Takdir Ediyor

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları