BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail-Lübnan Ateşkesine Destek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

BM Sözcülük Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in bu önemli gelişmeye dair düşünceleri paylaşıldı. Guterres, ateşkesin şiddeti sonlandıracağını ve her iki ülke halkının yaşadığı acı ile yıkıma son vereceğini umduğunu belirtti.

Taraflara anlaşmaya uyma ve yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunan Guterres, acil olarak BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararını uygulama baskısında bulundu.

Ayrıca, Guterres, Lübnan'da bulunan BM Geçici Gücü (UNIFIL) ve BM’nin Lübnan Özel Koordinatörlüğü’nün anlaşmanın uygulamasını desteklemeye hazır olduğuna dikkat çekti.

Bu gelişme, ABD Başkanı Joe Biden tarafından doğrulandı. Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında varılan ateşkes anlaşmasının yerel saatle 04.00’te yürürlüğe gireceğini açıkladı.

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