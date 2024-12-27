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BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve Yemen'e Kınama

Guterres, İsrail ve Yemen'in tırmandırdığı gerilim ile ilgili endişelerini dile getirerek askeri eylemlerin durdurulmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 03:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 03:15
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve Yemen'e Kınama

Guterres'ten Gerilim Kınaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Yemen arasındaki gerilimi artıran saldırıları kınadığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, Guterres'in, son günlerde İsrail ve Yemen arasında yaşanan gerginliğin tırmanmasına yönelik açıklamalarını paylaştı.

Yaralar ve Endişeler

Guterres'in yazılı açıklamasında, "İsrail'in özellikle Sana Uluslararası Havaalanı, Kızıldeniz limanları ve Yemen'deki elektrik santrallerine düzenlediği hava saldırıları endişe verici" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, "Havaalanı vurulduğunda BM İnsani Hava Servisi mürettebatından biri de yaralandı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus başkanlığındaki üst düzey BM heyeti de saldırılar esnasında havaalanındaydı" şeklinde belirtildi.

Ayrıca, İsrail'in son saldırıları sonucu en az 3 kişinin öldüğü ve düzinelerce kişinin yaralandığı ifade edilirken, bu saldırıların, Husilerin bir yıldır Kızıldeniz'de gerçekleştirdiği eylemlerle, bölgesel istikrarı ve deniz seyrüsefer özgürlüğünü tehdit ettiği vurgulandı.

Gerilim ve Serbest Bırakma Çağrısı

Guterres, bölgede gerilimin daha fazla tırmanma riski konusunda "derin endişe duyduğunu" belirterek, ilgili tarafların "tüm askeri eylemleri durdurmaları ve azami itidal göstermeleri" gerektiğini ifade etti. Genel Sekreter, Husiler tarafından keyfi olarak gözaltına alınan tüm BM çalışanı ve diğer personelin "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması gerektiğini de yineledi.

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