BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Barış Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden çatışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Guterres, güvenlik güçleri ile 23 Mart Hareketi (M23) arasındaki çatışmaların ve genel durumsal kötüleşmenin kritik bir dönem doğurduğunu ifade ederek "barış" çağrısı yaptı.

Guterres, basına yaptığı açıklamada, KDC'deki gelişmelerin felakete yol açtığını belirtti. Tanzanya'da yarın düzenlenecek zirve ve Afrika Birliği Zirvesi'nde durumu ele alacaklarını hatırlatarak, bu önemli toplantılar öncesinde barış için özel bir çağrı yapma gerekliliğini vurguladı.

KDC'de birçok insanın hayatını kaybettiğini ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiğini aktaran Guterres, yerli ve yabancı diğer silahlı grupların tehditlerinin sürdüğüne dikkat çekti. Goma kentindeki insani durumun korkunç olduğuna vurgu yaparak, Güney Kivu'da devam eden çatışmaların tüm bölgeyi riske attığına dair uyarıda bulundu.

Guterres, mesajının net olduğunu belirterek, "Silahları susturun, gerginliği durdurun, KDC'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterin. Uluslararası insan hakları ve insancıl hukuka saygı gösterin. Askeri bir çözüm yok," dedi.

Guterres, "Şimdi arabuluculuk ve krizi sonlandırma zamanı. Artık barış zamanı. Tehlike büyük," diyerek durumu daha da ciddileştiren bir açıklama yaptı.

KDC'deki Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO) Koruma ve Operasyonlardan Sorumlu Özel Temsilci Yardımcısı Vivian van de Perre, Goma sokaklarından son dönemde 2 bin cesedin toplandığını, 900 cesedin de hastane morglarında bulunduğunu açıkladı.

KDC'deki Çatışmaların Ardındaki Dinamikler

KDC'nin doğusunda yaşanan çatışmalar sonucu yılın başından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden edildi. M23 grubu, birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirirken, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı da ele geçirmişti. BM ve KDC, M23'e destek verdiklerini iddia ettikleri Ruanda'yı suçlarken, Ruanda bu iddiaları reddetmektedir.

Bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla 23 Mart 2009 tarihinde imzalanan barış anlaşmasının ihlali sonucu ortaya çıkan M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.