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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Lübnan İçin Uyarı

Guterres, Lübnan'da savaşın eşiğinde olunduğunu belirterek, ülke egemenliğine saygı çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 19:29
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Lübnan İçin Uyarı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Korkutucu Açıklama

António Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Lübnan'da yaşanan gerginlikler hakkında önemli bir uyarı yaptı. Guterres, bu ülkenin şu an topyekün savaş tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Egemenlik ve Toprak Bütünlüğü Vurgusu

Guterres, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu durumun, yalnızca Lübnan için değil, bölgedeki istikrar açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

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