BM Genel Sekreteri Guterres'ten Lübnan Ordusuna Destek Vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan ordusunu güçlendirmek için "mümkün olan her şeyi yapmak istediklerini" duyurdu. Guterres, Lübnan’a gerçekleştirdiği ziyarette başkent Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geldi.

Guterres, Lübnan’ın güneyinde bulunan BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) birliklerini ziyaret etti ve bu zor zamanlarda barış gücü mensuplarının mevkilerinde kalmaya devam ettiğini söyledi. UNIFIL’in ateşkese katkıda bulunduğunu belirten Guterres, Nakura'da hedef alınan bir UNIFIL merkezini de ziyaret etti.

Lübnan halkının korunması için Lübnan ordusunun büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Guterres, "Lübnan ordusunu güçlendirmek için her türlü desteği vermek istiyoruz," dedi.

Son olarak, 8 Ekim 2023 tarihinde başlayan ve bu yıl Eylül ayında şiddetlenen İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalara da dikkat çekti. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu çatışmalarda 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere toplamda en az 4 bin 68 kişi yaşamını yitirdi. 16 bin 688’den fazla kişi ise yaralandı.

İki ülke arasında varılan ateşkes anlaşması ise 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Anlaşmanın ikinci maddesinde, Lübnan hükümetinin Hizbullah dahil olmak üzere tüm silahlı grupların İsrail’e karşı operasyon düzenlemesini engelleyeceği, İsrail’in de Lübnan'da askeri saldırılar gerçekleştiremeyeceği vurgulanıyor. Bu anlaşma çerçevesinde Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in işgal ettiği bölgelerde konuşlanması öngörülüyor.