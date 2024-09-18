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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Lübnan Uyarısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'daki tehlikenin yayılma ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 17:27
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Lübnan Uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'daki mevcut duruma ilişkin son derece endişeli olduğunu ifade etti ve bu durumun hızla yayılma riskine dikkat çekti.

Lübnan'daki Olaylar Ciddiyet Arz Ediyor

New York'ta gerçekleştirilen bir basın toplantısında, Guterres, "Lübnan'da yaşanan çağrı cihazlarının patlatılması hadisesinin ciddiyetini vurgulamak istiyorum. Olayın gerçekleşme şekli, endişelerimizi artırmakta," şeklinde konuştu.

Tüm Çabalar Seferber Edilmeli

Guterres, yaşanan olayların ardından Lübnan'daki durumun hızla yayılma riski taşıdığını belirterek, "Bu durumu engellemek için herkesin elinden gelen çabayı göstermesi kritik önem taşıyor," dedi.

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