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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Lübnan Uyarısı

Guterres, Lübnan’ın yeni bir Gazze olma riskine dikkat çekerek, gerilimlerin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 19:15
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Lübnan Uyarısı

Guterres'ten Çarpıcı Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hamas arasında tırmanan gerilimlerin etkilerini değerlendirirken, Lübnan'ın yeni bir Gazze olma ihtimalinin kendisini derinden endişelendirdiğini ifade etti.

Gerilim Artışı ve İnsani Kriz

Özellikle Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların tırmanması, bölgedeki durumu kritik bir noktaya taşıdı. Guterres, CNN kanalına verdiği demeçte, bu haftaki BM Genel Kurulu toplantıları öncesinde Orta Doğu'daki gerginlikleri masaya yatırdı.

Guterres, İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarının gerilimleri daha da artırdığını belirtti ve iki tarafa da “gerilimi düşürme” çağrısında bulundu.

Ateşkes ve İnsani Durum

Guterres, Gazze'deki insani krizin boyutlarına dikkat çekerek, şu anda hem İsrail'in hem de Hamas'ın ateşkes için istekli olmadığını düşündüğünü aktardı.

“Açık olan bir şey var ki, iki taraf da ateşkesle ilgilenmiyor. Bu, sona ermesi gereken bir savaşın trajedisidir.” dedi.

UNWRA İddialarına Yanıt

Guterres, ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) hakkında İsrail tarafından ileri sürülen iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Guterres, UNWRA'nın içinde bazı Hamas üyelerinin bulunduğunu kabul ettiğini, ancak gerekli önlemlerin alındığını belirtti. “UNWRA'dan Hamas'a destek anlamına gelebilecek hiçbir taahhüt olmamıştır.” diyerek, bu meselenin açıklığa kavuştuğunu ekledi.

Guterres, daha önceki dönemde İsrail hükümetinin, Filistin içerisinde ayrışmayı teşvik etmek için farklı ülkelerden gelen fonların Hamas'a ulaşmasını sağladığını sözlerine ekledi.

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