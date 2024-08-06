BM Genel Sekreteri Guterres'ten Nükleer Tehdit Uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kritik Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmasının 79. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Nükleer Silahlar Halen Tehlike Arz Ediyor

Guterres, nükleer silahların ve bunların kullanım tehdidinin, tarih kitaplarıyla sınırlı olmadığını belirterek, bu silahların günümüzde uluslararası ilişkilerin gündeminde yeniden tartışıldığına dikkat çekti.

"Nükleer silahlar, açık bir tehdit oluşturmaktadır ve bunların kullanılmasının sonuçları son derece yıkıcı olacaktır," diyen Guterres, bu konuda uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Guterres, pek çok ülkenin nükleer silah kullanma tehdidine devam ettiğini gözlemlediklerini ifade ederek, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu ve uluslararası toplumun bunları kınamasının önemini vurguladı.

Tarihsel Arka Plan

ABD, 6 Ağustos 1945 tarihinde Hiroşima ve 9 Ağustos 1945 tarihinde Nagazaki'ye atom bombaları atarak, yaklaşık 210 bin kişinin ölümüne yol açmıştır.