BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye Suçlarına Karşı Uluslararası Destek Çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Suriye'de işlenen suçların hesabını verme sorumluluğunun yerine getirilmesi için tüm uluslararası mekanizmalara destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası Destek Çağrısı

Guterres, Suriye'deki trajedilerin ve insan hakları ihlallerinin bir an önce değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, bu konuda adım atılması çağrısında bulundu. Uluslararası toplumun, Suriye'deki suçları aydınlatmak için gerekli desteği vermesinin elzem olduğunu vurguladı.

Bu bağlamda, Guterres, ilgili ülkeleri ve uluslararası kuruluşları iş birliği yapmaya davet etti. Suriye halkının adalet arayışında yalnız bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Guterres, BM'nin bu süreçteki rolünün kritik olduğunu ifade etti.