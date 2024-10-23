BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne Kınama

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’ne düzenlenen terör saldırısını sert bir dille kınadı. Uluslararası güvenlik ve barış açısından kaygı verici olan bu tür eylemlerin, sivil ve askeri havacılık sektörüne zarar vermesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Saldırının Sonuçları ve Uluslararası Tepkiler

Guterres, bu tür saldırıların yalnızca belirli bir kuruluşa değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası güvenliğe de tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu bağlamda, terörizmin tüm biçimleriyle mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. Sonuç olarak, Guterres, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin uluslararası standartlara uygun bir şekilde güvenliğini devam ettirmesi gerektiğinin altını çizdi.