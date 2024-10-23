DOLAR
34,29 -0,1%
EURO
36,97 0,06%
ALTIN
2.998,38 0,85%
BITCOIN
2.260.169,99 2,42%

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne Kınama

BM Genel Sekreteri Guterres, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne yönelik terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 18:30
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne Kınama

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’ne düzenlenen terör saldırısını sert bir dille kınadı. Uluslararası güvenlik ve barış açısından kaygı verici olan bu tür eylemlerin, sivil ve askeri havacılık sektörüne zarar vermesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Saldırının Sonuçları ve Uluslararası Tepkiler

Guterres, bu tür saldırıların yalnızca belirli bir kuruluşa değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası güvenliğe de tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu bağlamda, terörizmin tüm biçimleriyle mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. Sonuç olarak, Guterres, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin uluslararası standartlara uygun bir şekilde güvenliğini devam ettirmesi gerektiğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama
2
Bahçeli'den TUSAŞ Tesislerine Yapılan Saldırıya Kınama
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısını Kınadı
4
CHP MYK, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Değerlendirecek
5
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Diyarbakır Temasları
6
Saadet Partisi'nden TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısına Kınama
7
TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı: 4 Şehit, 14 Yaralı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak