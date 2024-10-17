BM Genel Sekreteri Guterres'ten UNIFIL Personeline Destek Mesajı

Guterres, UNIFIL personelinin önemini vurgulayarak onlara destek mesajı gönderdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 23:09
BM Genel Sekreteri Guterres'ten UNIFIL Personeline Destek Mesajı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten UNIFIL Personeline Destek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personeline yönelik bir video mesajı yayımladı. Guterres, mesajında "Siz sadece Mavi Hat'ta görev yapmıyorsunuz, barış hattının en önünde yer alıyorsunuz" diyerek, UNIFIL çalışanlarının önemini vurguladı.

Gurur ve Minnet Dolu Sözler

Guterres, UNIFIL personeline duyduğu büyük hayranlık ve minneti ifade ederek, hem kendisinin hem de üye ülkelerin bu cesur çalışanlarla gurur duyduğunu belirtti. Guterres, BM personelinin güvenliğinin en önemli öncelik olduğunu ve tüm tarafların BM personelini koruma yükümlülüğü bulunduğunu hatırlattı.

BM Tesislerinin Korunması

Bunun yanı sıra, BM tesislerinin de koruma altında olması gerektiğini ifade eden Guterres, "BM barış güçlerine yönelik saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez" açıklamasında bulundu. Bu tür saldırıların, uluslararası hukuk ve insancıl hukuku ihlaline yol açabileceği ve savaş suçu teşkil edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

UNIFIL Personelinin Azmi

Tüm zorluklara rağmen UNIFIL personelinin görevlerine sadık kalarak devam ettiklerini belirten Guterres, bu azmi takdirle karşıladığını ifade etti. UNIFIL çalışanlarının kritik rolü, barışın sağlanmasında büyük önem taşımaktadır.

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