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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Yükselen Deniz Seviyeleri Uyarısı

Guterres, Pasifik ada ülkelerindeki deniz seviyeleri artışına dikkat çekerek uluslararası toplumu fosil yakıtlardan uzaklaşmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:38
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Yükselen Deniz Seviyeleri Uyarısı

Deniz Seviyeleri Tehdit Oluşturuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pasifik ada ülkelerinin karşı karşıya olduğu deniz seviyelerindeki artış sorununa dikkat çekti. Guterres, "Dönüştürücü ve Dirençli Bir Pasifik: Daha İyisinin İnşası" temasıyla Tonga Krallığı'nda düzenlenen 53. Pasifik Adaları Forumu'nda önemli mesajlar verdi.

İklim Değişikliği ve Fosil Yakıtlar

Guterres, iklim değişikliği kaynaklı deniz seviyesi artışının Pasifik ada ülkeleri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade ederek, fosil yakıtların kullanımına dikkat çekti. "Yükselen deniz seviyeleri, tamamen insanlığın yarattığı bir krizdir." dedi.

BM Raporu ve Tehditler

BM’nin hazırladığı rapora göre, Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'da deniz seviyesi, 1990-2020 yılları arasında 21 santimetre yükselerek küresel ortalamanın yaklaşık iki katına ulaşmıştır. Ayrıca Samoa'nın Apia kentindeki deniz seviyesi 31 santimetre, Fiji'nin Suva kentinde ise 29 santimetre yükselmiştir.

Celeste Saulo'dan Açıklama

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Saulo da, okyanusların su seviyelerinin artması nedeniyle büyüyen bir tehdit haline geldiğini belirtti: "Okyanuslar, yaşam boyu bir dost olmaktan çıkıp büyüyen bir tehdide dönüşüyor."

Uluslararası Toplum İçin Çağrı

Guterres, çevreye zarar veren büyük şirketlerin karbon emisyonunu azaltma konusunda sorumluluk taşıdığını belirterek, küresel topluma fosil yakıtların hızlı ve adil bir şekilde kullanımının sonlandırılması çağrısında bulundu. Aynı zamanda, büyük şirketler ve gelişmiş ülkelerin iklim ile ilgili anlaşmaları yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

53. Pasifik Adaları Forumu Başladı

Tonga'da devam eden 53. Pasifik Adaları Forumu, Tonga Başbakanı Siaosi Sovaleni'nin başkanlığında 30 Ağustos'a kadar sürecek. Forumda Avustralya, Cook Adaları, Mikronezya, Fiji, Fransız Polinezyası ve diğer Pasifik ülkeleri yer alıyor.

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