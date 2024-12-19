BM Genel Sekreteri Guterres: Türkiye, Suriye için Kapsayıcı Diyalogda Kritik Rol Oynayabilir

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Önemli Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Suriye halkına ve İdlib'teki direniş için Türkiye'nin desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Guterres, bu desteğin ülkedeki tarafları kapsayıcı bir diyalog için ikna edebileceğini belirtti.

Ateşkes ve Terörle Mücadele Vurgusu

Guterres, Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı bir ateşkesin sağlanabilmesi için gerekli koşulların yaratılmasının önemini ifade etti. Ayrıca, DEAŞ'ın terör faaliyetlerinin artırılmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Yaptırımlar ve Suriye Halkına Dayanışma

Guterres, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılıp kaldırılmamasıyla ilgili olarak, yaptırımların Beşşar Esed rejimine uygulandığını hatırlattı. Ancak, süreçteki değişimlere dikkat çekerek, Suriye halkıyla dayanışma göstermek için en azından bir "jest" yapılması gerektiğini ifade etti. Tüm yaptırımların, koşullar sağlandığında kaldırılabileceğine de vurgu yaptı.