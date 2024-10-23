BM Genel Sekreteri Guterres, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Açıklama, BM Sözcü Yardımcısı'ndan Geldi

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, saldırıya ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine yazılı bir açıklama yaparak, BM'nin konuyla ilgili bilgi edinmeye devam ettiğini belirtti. "Sivillere Yönelik Bu Saldırıyı Kınıyoruz"

Farhan Haq, "Genel Sekreter, sivillere yönelik bu saldırıyı kınıyor." diyerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediğini aktardı. Haq ayrıca, Guterres'in yaralılara acil şifa dileklerini de ilettiğini kaydetti.