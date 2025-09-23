BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna'da 14 binden fazla sivil hayatını kaybetti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'da 14 binden fazla sivilin öldüğünü ve 36 binden fazlasının yaralandığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 23:49
BM Güvenlik Konseyi'nde sert uyarılar ve diplomasi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölgeye ve ötesine büyük acılar ve istikrarsızlık getirdiğini belirterek, savaşın yol açtığı sivil kayıplara dikkat çekti.

Guterres, "Ukrayna'nın barış ve güvenliğinin sürdürülmesi" başlığıyla toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, yoğun diplomatik çabalara rağmen ülkedeki çatışmaların arttığını vurguladı.

Genel Sekreter, 'Ukraynalı siviller, evlerinde, okullarında, hastanelerinde ve barınaklarında amansız bombardımana maruz kalmaya devam ediyor.' diyerek sivillerin üzerindeki baskının sürdüğünü kaydetti.

Ukrayna'nın şehir ve kasabalarını hedef alan Rus füze ve insansız hava aracı saldırılarının rekor seviyelere çıktığını ifade eden Guterres, 14 binden fazla sivilin öldüğünü ve 36 binden fazlasının yaralandığını paylaştı.

Guterres, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası hukuk uyarınca yasak olduğunu hatırlatarak, tüm taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Öte yandan Guterres, savaşın sona erdirilmesi için yürütülen üst düzey diplomatik çabaları takdir ettiğini bildirdi ve İstanbul'da Ukrayna ile Rus heyetleri arasındaki doğrudan görüşmelerle yüzlerce savaş esirinin geri dönmesinin sağlanmasını memnuniyetle karşıladı.

Ancak Genel Sekreter, 'Çok ihtiyaç duyulan ateşkes ve kalıcı bir barışçıl çözüm yolunda müzakereler acı verici derecede yavaş devam ediyor. Sürekli devam eden çatışmalar, diplomasinin başarı şansını zayıflatıyor ve daha fazla tırmanma tehlikesini artırıyor.' uyarısında bulundu.

Guterres'in açıklamaları, uluslararası toplumun hem insani maliyeti azaltmak hem de sürdürülebilir bir barış sağlamak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini tekrar gündeme taşıdı.

