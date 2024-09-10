BM Genel Sekreteri'nden Han Yunus'taki Saldırıya Kınama

BM Genel Sekreteri'nden Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus bölgesinde yerlerinden edilen sivillerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

Saldırının Detayları

Olay, El-Mevasi bölgesinde meydana geldi. Yerinden edilen sivillerin, güvenli olduğu belirtilen alanlarda yaşamaya çalıştığı ifade edilmektedir. BM Genel Sekreteri, bu tür saldırıların uluslararası insani hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, tüm tarafları sivillerin güvenliği konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı.