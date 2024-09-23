BM Genel Sekreteri'nden İsrail-Lübnan Sınırında Gerginlik Açıklaması

BM Genel Sekreteri'nden Açıklama

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, son dönemde İsrail ve Lübnan sınırında yaşanan artan gerginlikler hakkında önemli açıklamalar yaptı. Genel Sekreter, iki taraf arasında tansiyonun düşmesi için askeri müdahelenin yeterli olmayacağını vurgulayarak, "İki tarafı da daha güvenli kılacak çözüm askeri çözüm değil" ifadesini kullandı.

Barışçıl Çözüm Çağrısı

Çatışmaların derinleştiği bir dönemde, tarafların öncelikle barışçı yollarla sorunlarını çözmeleri gerektiğini belirten Genel Sekreter, uluslararası toplumun da bu süreçte yapıcı bir rol oynaması gerektiğine dikkat çekti.