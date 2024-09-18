BM Genel Sekreteri'nden Lübnan ve Suriye İçin İtidal Çağrısı

BM Genel Sekreteri'nden Acil İtidal Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, son günlerde Lübnan ve Suriye'de yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklamada, tüm tarafların gerginliğin daha da yayılmasını engellemek için derhal tedbir alması gerektiğini vurguladı.

Alarma Geçme Zamanı

Yaşanan gelişmelere karşı duyarlı olduklarının altını çizen Genel Sekreter, "Bu durum, bölgede daha geniş bir çatışmanın fitilini ateşleyebilir. Tüm tarafları soğukkanlı olmaya ve diyalog kanallarını açık tutmaya davet ediyorum," dedi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Özellikle uluslararası toplumun, bu gerginliklerin önlenmesi için bir araya gelerek aktif bir rol oynaması gerektiğini belirten yetkili, "Bölgede barışın sağlanması için işbirliği şarttır," ifadelerini kullandı.

bu kritik zamanda, uluslararası camianın ve bölgesel aktörlerin sorumluluk alarak barışçıl çözümler üretmesine büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır.