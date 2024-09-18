DOLAR
34,08 -0,05%
EURO
37,92 0,03%
ALTIN
2.819,99 -0,19%
BITCOIN
2.039.854,25 0,39%

BM Genel Sekreteri'nden Lübnan ve Suriye İçin İtidal Çağrısı

BM Genel Sekreteri, Lübnan ve Suriye'deki artan gerginlikler nedeniyle itidal talep etti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:48
BM Genel Sekreteri'nden Lübnan ve Suriye İçin İtidal Çağrısı

BM Genel Sekreteri'nden Acil İtidal Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, son günlerde Lübnan ve Suriye'de yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklamada, tüm tarafların gerginliğin daha da yayılmasını engellemek için derhal tedbir alması gerektiğini vurguladı.

Alarma Geçme Zamanı

Yaşanan gelişmelere karşı duyarlı olduklarının altını çizen Genel Sekreter, "Bu durum, bölgede daha geniş bir çatışmanın fitilini ateşleyebilir. Tüm tarafları soğukkanlı olmaya ve diyalog kanallarını açık tutmaya davet ediyorum," dedi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Özellikle uluslararası toplumun, bu gerginliklerin önlenmesi için bir araya gelerek aktif bir rol oynaması gerektiğini belirten yetkili, "Bölgede barışın sağlanması için işbirliği şarttır," ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, bu kritik zamanda, uluslararası camianın ve bölgesel aktörlerin sorumluluk alarak barışçıl çözümler üretmesine büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Narin'in Şüpheli Ölümüne İlişkin 10 Farklı İddia Gündemde: Narin Amca ve Abiyi Cinsel İlişki Yaşarken Gördü ve...
2
Tahran'da Lübnan Halkına Destek Gösterisi: Karanfil Bırakıldı
3
Fransa'da Emeklilik Reformu İptali İçin Tasarı Meclis'te Görüşülüyor
4
Pendik'te Boykot Afişi Sebebiyle Esnafa Ceza Uygulandı
5
Lübnan'da Telsiz Patlamaları: 12 Ölü, 300 Yaralı
6
Lübnan'da Telsiz Patlamaları: İddiaya Göre İsrail'in Tuzağı

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama