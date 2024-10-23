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BM Genel Sekreteri'nden Türkiye'ye Destek Mesajı

Antonio Guterres, TUSAŞ'a yapılan saldırıyı kınayarak Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 19:38
BM Genel Sekreteri'nden Türkiye'ye Destek Mesajı

BM Genel Sekreteri'nden Türkiye'ye Yönelik Destek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesisine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadı.

TUSAŞ'a Yönelik Saldırı Şiddetle Kınandı

Guterres, olayla ilgili yayımladığı yazılı açıklamada, "BM, Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içindedir," ifadesini kullanarak, saldırıya maruz kalan TUSAŞ çalışanlarına başsağlığı diledi.

Yaralılara Acil Şifalar Dileği

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Guterres, yaralananlar için acil şifalar temennisinde bulundu. Kıymetli açıklamalarında, uluslararası topluluğun birlikteliğine de vurgu yaptı.

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