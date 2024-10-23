BM Genel Sekreteri'nden Türkiye'ye Destek Mesajı

BM Genel Sekreteri'nden Türkiye'ye Yönelik Destek
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesisine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadı.
TUSAŞ'a Yönelik Saldırı Şiddetle Kınandı
Guterres, olayla ilgili yayımladığı yazılı açıklamada, "BM, Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içindedir," ifadesini kullanarak, saldırıya maruz kalan TUSAŞ çalışanlarına başsağlığı diledi.
Yaralılara Acil Şifalar Dileği
Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Guterres, yaralananlar için acil şifalar temennisinde bulundu. Kıymetli açıklamalarında, uluslararası topluluğun birlikteliğine de vurgu yaptı.