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BM Genel Sekreteri UCM’ye Saygı Duyduğunu Belirtti

BM, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emriyle ilgili açıklama yaptı ve Genel Sekreterin UCM'ye saygı duyduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 21:52
BM Genel Sekreteri UCM’ye Saygı Duyduğunu Belirtti

Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emriyle ilgili açıklamalarda bulundu. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "BM Genel Sekreteri, UCM'nin görevine ve bağımsızlığına saygı duyuyor." ifadelerini kullandı.

Dujarric, Netanyahu'nun Eylül 2025'te BM Genel Kurulu'na katılması durumunda tutuklanma ihtimaline dair gelen bir soru üzerine, "Buradaki güvenliğimiz, bizi ve binayı korumakla yükümlü; birilerini tutuklamakla değil." yanıtında bulundu. UCM tarafından tutuklama emri bulunan birinin BM toplantılarına katılımının, bu toplantıların gerçekleştiği ülkenin durumuna bağlı olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dahil olmak üzere BM yetkililerinin, UCM tarafından tutuklama emri bulunan kişilerle görüşmeleri konusunda da bilgi veren Dujarric, bu konuda bir belge olduğunu ve kuralların 2013 yılında belirlendiğini kaydetti. Bu bağlamda, BM yetkilileri ile tutuklama emri bulunan kişiler arasında irtibat olmaması gerektiğini ifade ederken, üst düzey yetkililerin temel sorunları çözmek amacıyla sınırlı temaslar kurabileceğini belirtti.

Dujarric, bu tür irtibatların UCM'ye yazılı olarak bildirildiğini söyledi. AA muhabirinin, Genel Sekreterin UCM talebinin uygulanması için bir çağrıda bulunup bulunmayacağına dair sorusuna, üye ülkelerin farklı anlaşma ve şartlara imza attığını vurgulayarak yanıt verdi. "Eğer bir örgüte üyeyseniz ya da anlaşmaya tarafsanız, o zaman buna göre yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz önem taşıyor," dedi.

BM'nin Gazze'deki durumu tanımlamak için kullandığı ifadelerin çok açık ve istikrarlı olduğunu kaydeden Dujarric, BM Genel Sekreteri dahil pek çok üst düzey yetkilinin, Gazze'de uluslararası hukuk ihlallerine dikkat çektiğini aktardı. UCM, bugünkü açıklamasında, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarıldığını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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