BM Genel Sekreterinden Üye Ülkelere Çağrı

BM Genel Sekreterinden Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in, üye ülkelerin tüm BM kararlarına, özellikle de BM Genel Kurulu kararlarına uymalarını talep ettiğini açıkladı.

Guterres'in Beklentileri

Bunun yanı sıra, BM Sözcüsü Stephane Dujarric, gündeme dair bazı önemli noktaları paylaştı. Geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu tarafından gündeme getirilen ve İsrail'in işgal altındaki bölgelerdeki varlığını sonlandırmasını talep eden kararın uygulanmasıyla ilgili soruları yanıtladı. Dujarric, Guterres'in bu karara uyum sağlayacağını vurguladı.

Dujarric, Genel Sekreter'e bu konuda bir rapor talep edildiğini ve bu raporun hazırlanacağını belirtti. Ayrıca, Guterres'in, sadece BM Genel Kurulu kararlarını değil, aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının da büyük bir ciddiyetle takip edildiğini ifade etti.

Gazze'deki Tıbbi Tahliyeler

Öte yandan, Gazze'den hasta tahliyeleri hakkında konuşan Dujarric, Ekim 2023'ten bu yana tahliye önceliği bulunan hasta sayısının her gün arttığını dile getirdi. Şu ana kadar tahliye edilmesi gereken 14 bin hastadan yalnızca 5 bininin tahliye edildiği bilgisi verildi.

Bununla birlikte, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı Mayıs ayında kapatmasının ardından sadece 219 hastanın tahliye edilebildiği açıklandı.