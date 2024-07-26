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BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden Asya-Pasifik'e Kuş Gribi Uyarısı

BM Gıda ve Tarım Örgütü, Asya-Pasifik'te kuş gribi vakalarının artması nedeniyle acil önlemler çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 12:28
BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden Asya-Pasifik'e Kuş Gribi Uyarısı

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden Kuş Gribi Uyarısı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Asya-Pasifik bölgesinde kuş gribinin yayılması nedeniyle acil önlemler alınması gerektiğini bildirdi.

Son Gelişmeler

FAO, Kamboçya'da 13 yeni kuş gribi vakasının tespit edildiğini, Çin ve Vietnam'da da ek vakalara rastlandığını açıkladı. Bu durum, bölgedeki sağlık yetkilileri için bir alarm zinası oluşturuyor.

Önlemlerin Önemi

Bölge Müdürü Kachen Wongsathapornchai, Kamboçya, Çin ve Vietnam'daki son salgınları göz önünde bulundurarak, alınması gereken acil önlemleri vurguladı. Wongsathapornchai, "Daha bulaşıcı hale gelen yeni 'A/H5N1' türlerinin ortaya çıkması, pandemik riskleri artırıyor. Acil ve koordineli tedbirler şart," dedi.

FAO'nun Önerileri

FAO, kuş gribi ile mücadele için gelişmiş gözetim sistemleri, hızlı teşhis yöntemleri, sektörler arası işbirliği, kümes hayvancılığında güçlendirilmiş biyogüvenlik önlemleri ve kamu bilincinin arttırılması gibi stratejileri önermektedir.

H5N1'in Yayılımı

Yüksek derecede patojenik olan "H5N1" türü, Güney Amerika ve Antarktika'ya kadar yayılmış, deniz memelileri ile leşle beslenen hayvanlar gibi yeni türleri enfekte etmeye başlamıştır.

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