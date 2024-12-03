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BM, Gürcistan'da Barışçıl Toplanma Haklarına Saygı Çağrısı Yaptı

BM, Gürcistan'daki gösterilerde, yetkililere barışçıl toplanma haklarına saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:51
BM, Gürcistan'da Barışçıl Toplanma Haklarına Saygı Çağrısı Yaptı

BM'den Gürcistanlı Yetkililere Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Gürcistan'da Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin askıya alınmasına karşı düzenlenen protestolar sırasında polis müdahalesine dikkat çekerek, yetkililere barışçıl toplanma haklarına saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

Protestolar ve Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi

Laurence, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, başkent Tiflis’teki gösterilerin devam ettiğini belirterek, polisin parlamento binası önündeki protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ettiğini ifade etti.

İfade Özgürlüğü ve Güç Kullanımına Dikkat Çekti

Laurence, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün Gürcistan yetkililerine ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarına saygı gösterme çağrısını yinelediğini vurguladı. Gözlemci, "Göstericilere ve medya çalışanlarına karşı gereksiz veya orantısız güç kullanımı son derece endişe vericidir." diyerek güvenlik güçlerinin güç kullanımının yasa, zorunluluk ve orantılılık ilkelerine uygun olması gerektiğini belirtti.

Hükümetin Müzakere Durumu

Başbakan İrakli Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine müdahale ettiğini vurgulayarak, AB ile müzakerelerin 2028 yılına kadar gündeme alınmayacağı kararını duyurdu. Bunun yanı sıra, Gürcistan'ın 2030 yılına kadar AB üyeliği için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Uluslararası Tepkiler

Hükümetin AB ile ilgili bu kararına dönüşte, Gürcistan'ın ABD, Hollanda, Litvanya, Bulgaristan ve Güney Kore büyükelçileri görevlerinden istifa etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan ile gerçekleştirdiği stratejik ilişkileri askıya aldığını açıkladı. Ayrıca, AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin müzakereleri askıya almasını eleştiren göstericilere destek verdi. Baltık ülkeleri de hükümetin üst düzey temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uyguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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