BM Güvenlik Konseyi Doha Saldırısını Kınadı: İsrail'e Doğrudan Atıf Yapılmadı

BM Güvenlik Konseyi Doha'daki Saldırıyı Kınadı

Açıklamada gerilimin düşürülmesi çağrısı yer aldı, İsrail adı anılmadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Doha'da Hamas müzakere heyeti'nin bulunduğu yere yönelik saldırıyı topluca kınadı. Üyeler, saldırının hedef alınmasını ve yarattığı sonuçları sert bir dille eleştirdi.

Konseyin yayımladığı ortak açıklamada ise İsrail'in adına yer verilmedi. Bu ifade, açıklamada doğrudan herhangi bir ülkenin sorumluluğuna atıf yapılmadığı anlamına geliyor.

Açıklamada öne çıkan bir diğer husus ise taraflara yönelik gerilimin düşürülmesi çağrısı oldu. BM üyeleri, bölgedeki tansiyonun azaltılmasını ve müzakere süreçlerinin korunmasını vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi'nin bu tutumu, uluslararası toplumun saldırıyı kınamasıyla birlikte sahadaki gerilimin nasıl ele alınacağına dair tartışmaları gündeme getirdi.