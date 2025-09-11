BM Güvenlik Konseyi Doha Saldırısını Kınadı: İsrail'e Doğrudan Atıf Yapılmadı

BM Güvenlik Konseyi, Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırıyı kınadı; açıklamada İsrail'e doğrudan atıf yapılmadan gerilimin düşürülmesi çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 21:42
BM Güvenlik Konseyi Doha Saldırısını Kınadı: İsrail'e Doğrudan Atıf Yapılmadı

BM Güvenlik Konseyi Doha'daki Saldırıyı Kınadı

Açıklamada gerilimin düşürülmesi çağrısı yer aldı, İsrail adı anılmadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Doha'da Hamas müzakere heyeti'nin bulunduğu yere yönelik saldırıyı topluca kınadı. Üyeler, saldırının hedef alınmasını ve yarattığı sonuçları sert bir dille eleştirdi.

Konseyin yayımladığı ortak açıklamada ise İsrail'in adına yer verilmedi. Bu ifade, açıklamada doğrudan herhangi bir ülkenin sorumluluğuna atıf yapılmadığı anlamına geliyor.

Açıklamada öne çıkan bir diğer husus ise taraflara yönelik gerilimin düşürülmesi çağrısı oldu. BM üyeleri, bölgedeki tansiyonun azaltılmasını ve müzakere süreçlerinin korunmasını vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi'nin bu tutumu, uluslararası toplumun saldırıyı kınamasıyla birlikte sahadaki gerilimin nasıl ele alınacağına dair tartışmaları gündeme getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Adıyaman Besni'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü
3
Erzincan'da Tırın Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Can S. Hayatını Kaybetti
4
Marmaris Açıklarında 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında
5
6 İsrailli Asker Gazze Saldırılarını Reddettiği İçin Hapse Çarptırıldı
6
Başak Gürkan Arslan Bursa'da Defnedildi: Ankara'da Kayınpederi Tarafından Öldü
7
Mısır-Tunus Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolara Çıkarma Hedefi

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri