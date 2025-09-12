BM Güvenlik Konseyi, Husiler'in Yemen'deki BM Personeli Gözaltılarını Kınadı

BM Güvenlik Konseyi, Husiler tarafından Yemen'de en az 21 BM personelinin gözaltına alınmasını, tesislere girilmesini ve mallara el konulmasını şiddetle kınadı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 20:32
Konseyden derin endişe ve acil çağrı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'de Husiler tarafından BM personelinin gözaltına alınmasını, BM tesislerine girilmesini ve mallarına el konulmasını şiddetle kınadı. Karar, BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan basın açıklamasıyla duyuruldu.

Açıklamada, Konsey üyelerinin 31 Ağustos'tan bu yana Husiler tarafından en az 21 BM personelinin gözaltına alınmasını, Dünya Gıda Programı ve UNICEF tesislerine zorla girilmesini ve uluslararası hukuka aykırı olarak BM mallarına el konulmasını kınadığı ifade edildi.

Metinde ayrıca, BM personeli ve mallarının emniyeti ve güvenliği ile BM tesislerinin dokunulmazlığının her zaman garanti altına alınması gerektiği vurgulandı. Konsey üyeleri, 2021, 2023 ve 2024 yıllarında gözaltına alınan personel ile 31 Ağustos'tan bu yana tutulanların refahı konusunda derin endişelerini dile getirdi.

Basın açıklaması, gözaltında tutulan tüm BM personeli, sivil toplum ve diğer uluslararası örgüt personelinin hemen ve şartsız salınmasını talep etti. Konsey, Husilere kontrolü altındaki bölgelerde güvenli ve emniyetli çalışma ortamı sağlama ve kesintisiz insani yardımın ulaştırılması çağrısında bulundu.

