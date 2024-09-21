BM Güvenlik Konseyi, Lübnan'daki Gerginlikler Üzerine Acil Toplandı

BM Güvenlik Konseyi Acil Toplantı Düzenledi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'da iletişim cihazlarının patlatılmasının ardından acil bir oturum düzenleyerek, bölgedeki artan gerginliği değerlendirdi.

Cezayir'in Talebi Üzerine Toplandı

Cezayir'in talebiyle gerçekleştirilen bu oturumda, Lübnan'a yönelik saldırıların bölgesel bir savaşı tetikleme riskine dair endişeler dile getirildi.

BM Genel Sekreteri Yardımcısı'ndan Uyarı

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, "Şiddet sarmalının genişleme riski ciddi ve Lübnan, bölgenin istikrarı için büyük bir tehdit oluşturuyor" diye vurguladı.

BMGK'dan Diplomasi Çağrısı

Medya toplantısında DiCarlo, "Tarafların itidal göstermesi için nüfuz sahibi ülkeleri harekete geçmeye teşvik ediyorum" dedi. Ayrıca diplomasi için hala fırsatlar bulunduğunu belirtti.

ABD'nin Pozisyonu

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, "ABD, bu olaylarda hiçbir rol oynamamıştır" diyerek tüm tarafları dikkatli olmaya çağırdı. Wood, İsrail'in savunma hakkına sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Cezayir'den Saldırılara Eleştiri

Amar Bendjama, bu saldırıların savaş suçu olduğunu ifade ederek, İsrail'in siviller arasında korku yarattığını belirtti. Bendjama, "Sivil cihazları bombalara dönüştürmek büyük bir tehdittir" dedi.

Diğer Ülkelerden Tepkiler

Çin’in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, "İsrail'e aşırı şiddet kullanma takıntısından kurtulması çağrısında bulunuyoruz" şeklinde konuştu. Rusya'nın BM Temsilcisi Vassily Nebenzia, saldırıları terör eylemi olarak nitelendirdi.

Lübnan Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Abdallah Buhabib, "Bu saldırıların savaş tarihinde eşi benzeri yok" diyerek, İsrail'in uluslararası insani hukuk prensiplerini ihlal ettiğini savundu. Ayrıca, BMGK'nın bu saldırıları durdurmaması durumunda büyük bir patlama olacağına dikkat çekti.

Bu toplantı, bölgede barış sağlamak adına uluslararası toplumun alması gereken acil önlemleri bir kez daha gözler önüne serdi.