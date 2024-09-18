BM Güvenlik Konseyi, Lübnan İçin Acil Toplantı Düzenliyor

BM Güvenlik Konseyi, Lübnan'daki Olayları Görüşmek İçin Toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek amacıyla acil bir oturum düzenleme kararı aldı. Cuma günü öğleden sonra gerçekleştirilecek bu toplantı, güvenlik durumunu ve olası uluslararası etkileşimleri ele alacak.

Toplantı Detayları

BMGK'nın dönem başkanlığını yürüten Slovenya, Cezayir'in toplantı talebini onayladıklarını bildirdi. Açıklamaya göre, acil oturum TSİ 22.00'de (yerel saatle 15.00) başlayacak.

BMGK'nın bu toplantısı, uluslararası arenada Lübnan ile ilgili gelişmelerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.