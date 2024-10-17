BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Krizi Görüşüldü

BM Güvenlik Konseyinde Gazze'deki İnsani Durum Gündeme Alındı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Gazze'deki insani durumu ele aldı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İsrail'in Gazze'deki Filistinli mültecilere yönelik hava saldırılarını "dehşet verici" olarak nitelendirerek, "Gördüğümüz şeyi tarif edecek kelime yok, hiçbir kelime yok" ifadelerini kullandı.

İlk Kez Yardım Gönderildi

Greenfield, Gaza'daki sivil kayıpların önlenmesi gerektiğini belirterek, Hamas'ın ateşkes önündeki rolünün önemine dikkat çekti. Havanın soğumasının yaklaşmasıyla birlikte, Filistinli mültecilerin güvenli bölgelere dönmesine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya'dan Eleştiriler

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin İsrail'e yapılan silah yardımını eleştirerek, "Washington uluslararası toplumun görüşünü hiçe sayarak Orta Doğu'daki müttefikini silahlarla doldurmaya devam ediyor" dedi. Nebenzia ayrıca, eğitim alanlarının ve hastanelerin hedef alındığını belirtti.

İlk yardım kamyonunun Gazze'nin kuzeyine girişine izin verildiğini, ancak bu durumun "yeterli olmadığını" ifade eden Greenfield, ABD'nin Gazze'ye insani yardım gönderilmesi gerektiğinin altını çizdi. Her iki temsilci de, Filistin halkının 1967 sınırları içinde kendi devletlerine sahip olma hakkını vurgulayarak, insani krizin aciliyetine dikkat çekti.