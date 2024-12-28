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BM Güvenlik Konseyi'nden Afganistan'a Destek Mesajı

BM Güvenlik Konseyi, Afgan halkına desteğini sürdürme kararlılığını vurguladı ve paylaşılan sorumluluklara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 02:28
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 02:28
BM Güvenlik Konseyi'nden Afganistan'a Destek Mesajı

BM Güvenlik Konseyi'nden 'Afganistan halkına desteğe devam' mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Afgan halkına tam destek verme kararlılığını yineleyerek, ülkedeki toplumsal, ekonomik ve güvenlik sorunlarının çözülebilmesi için tüm paydaşların sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BMGK Dönem Başkanı olarak Konsey adına yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'a ilişkin desteklerinin sürdüğünü belirtti. Greenfield, "Güvenlik Konseyi üyeleri, Afganistan’ın egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılıklarını ve Afgan halkına yönelik devam eden desteklerini teyit etti" ifadesini kullandı.

Afganistan'ın insani, ekonomik ve sosyal meseleleri ile kalkınma, güvenlik, terörizm, uyuşturucuyla mücadele ve hukukun üstünlüğü gibi alanlardaki adımların takip edildiğini kaydeden Greenfield, özellikle kız çocuklarının eğitimi ve azınlıkların hakları konularındaki zorlukların farkında olduklarını belirtti.

Greenfield, Taliban’ın kadınlar ve kız çocuklarının insan hakları ile temel özgürlüklerini kısıtlayan politikalarının, Afganistan'ın barış, istikrar ve kalkınmasına olumsuz etki ettiğini belirtti ve bu uygulamaların düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Afganistan ekonomisinin karşılaştığı ciddi ekonomik zorluklara dikkat çeken BMGK üyeleri, ilgili tüm paydaşlara Afganistan'daki temel insani ihtiyaçların giderilebilmesi için katkı sağlama çağrısında bulundu.

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