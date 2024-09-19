BM Güvenlik Konseyi'nden Gazze ve Batı Şeria Uyarısı

BM Güvenlik Konseyi Gazze ve Batı Şeria’daki Durumu Değerlendirdi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’da giderek kötüleşen durumu masaya yatırarak, Lübnan’daki gelişmelerin bölgesel savaş riski oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Filistin ve Barış Süreci Görüşüldü

BMGK, Filistin'e dair çeşitli konuları ele alırken, İsrail’in yasa dışı yerleşim politikaları ve barış süreci üzerine önemli bir oturum gerçekleştirdi.

ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Lübnan'daki patlamalar hakkında bilgi toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Daha geniş bir bölgesel çatışma, kimsenin yararına değildir" dedi.

Ateşkes İhtiyacı Vurgulandı

Wood, Gazze’de insani krizle mücadele etmenin en etkili yolunun ateşkes olduğunu ifade ederek, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu. "Bölgede acıya alışmamalıyız" diyen Wood, Batı Şeria’da aşırıcı yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik saldırılarını kınadı.

İran ve Cezayir Temsilcilerinin Açıklamaları

Cezayir’in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, Orta Doğu’daki durumun ciddiyetine vurgu yaparak, "Retoriğe değil, kararlı ve hızlı eyleme ihtiyaç var" dedi. Bendjama, bölgenin felaketin eşiğinde olduğunu belirtti.

Rus Temsilciden Eleştiriler

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Batılı ülkelerin Filistin kimliğinin silinmesi konusunda endişe duymadıklarını belirterek, BMGK'nin Batı Şeria’daki duruma duyarsız kaldığını kaydetti.

Filistin'in Uluslararası Hukuk Talebi

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun "ciddi ötesi" olduğunu ifade etti. Mansur, BMGK’nin uluslararası hukukun üstünlüğünü sağlama görevi olduğunu belirterek, "Göreviniz, İsrail’in çıkarlarını korumak değil, hukuku işletmektir" dedi.

Tüm bu görüşmelerin ardından, BMGK’nin durumu ele almasının ve harekete geçmesinin zorunluluğu bir kez daha ortaya kondu.