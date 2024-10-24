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BM Güvenlik Konseyi'nden TUSAŞ'a Kınama

BM Güvenlik Konseyi, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 18:27
BM Güvenlik Konseyi'nden TUSAŞ'a Kınama

BM Güvenlik Konseyi'nden Sert Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınadı. Konsey, bu tür eylemlerin uluslararası barış ve güvenliğe ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Saldırının Sorumluları Hesap Vermeli

Açıklamada, saldırının arkasında bulunan şahıslar, finansörler ve destekleyicilerin etkin bir şekilde tespit edilmesi ve uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde hesap vermesi gerektiği ifade edildi.

BM Güvenlik Konseyi, bu tür saldırıların önlenmesi ve terörizmin kökünün kazınması adına uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

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