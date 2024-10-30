BM Güvenlik Konseyi'nden UNRWA'ya Destek

BM Güvenlik Konseyi'nden UNRWA'ya Uyarı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) "dağıtma veya küçültme" girişimlerine karşı net bir tutum sergiledi.

Güçlü Uyarı ve Uluslararası Yükümlülükler

BMGK'nın 15 üyesi, İsrail Meclisi'nin UNRWA'nın faaliyetlerini durdurmayı öngören yasa tasarılarını onaylamasının ardından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, UNRWA'nın hayati rolü ön plana çıkarılarak, ajansın Gazze'deki insani yardımın temel taşı olduğu vurgulandı. "BMGK üyeleri, UNRWA'nın operasyonlarını dağıtma veya küçültme girişimlerine sert bir şekilde karşı çıkıyor," ifadelerine yer verildi.

İsrail Hükümetine Çağrı

Açıklamada ayrıca, İsrail hükümetine uluslararası yükümlülüklerine uyulması çağrısında bulunularak, tüm tarafların UNRWA'nın görevini gerçekleştirmesine izin vermesi gerektiği dile getirildi.

Gazze'deki İnsani Yardımlar ve UNRWA'nın Rolü

UNRWA, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'de başlamış olan saldırıların ardından hedef haline geldi. İsrail yönetimi, ajansın 12 bin çalışanı arasından 14'ünün bu saldırılara katıldığı iddialarıyla, UNRWA'nın faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini savundu. UNRWA, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs, Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler sunmaktadır.

UNRWA'ya Destek ve Çalışmalar

BMGK üyeleri, UNRWA'nın çalışanlarının çabalarını takdir ettiklerini belirtirken, ajansın hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürebilmesini sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Gazze'deki sivillere insani yardımların, uluslararası hukuka uygun bir şekilde sağlanabilmesi için hızlı adımlar atılması gerektiği ifade edildi.