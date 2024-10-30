DOLAR
34,27 -0,02%
EURO
37,24 -0,41%
ALTIN
3.068,79 -0,39%
BITCOIN
2.462.634,46 0,66%

BM Güvenlik Konseyi'nden UNRWA'ya Destek

BMGK, UNRWA'nın faaliyetlerine karşı yapılan saldırılara ilişkin endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 18:03
BM Güvenlik Konseyi'nden UNRWA'ya Destek

BM Güvenlik Konseyi'nden UNRWA'ya Uyarı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) "dağıtma veya küçültme" girişimlerine karşı net bir tutum sergiledi.

Güçlü Uyarı ve Uluslararası Yükümlülükler

BMGK'nın 15 üyesi, İsrail Meclisi'nin UNRWA'nın faaliyetlerini durdurmayı öngören yasa tasarılarını onaylamasının ardından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, UNRWA'nın hayati rolü ön plana çıkarılarak, ajansın Gazze'deki insani yardımın temel taşı olduğu vurgulandı. "BMGK üyeleri, UNRWA'nın operasyonlarını dağıtma veya küçültme girişimlerine sert bir şekilde karşı çıkıyor," ifadelerine yer verildi.

İsrail Hükümetine Çağrı

Açıklamada ayrıca, İsrail hükümetine uluslararası yükümlülüklerine uyulması çağrısında bulunularak, tüm tarafların UNRWA'nın görevini gerçekleştirmesine izin vermesi gerektiği dile getirildi.

Gazze'deki İnsani Yardımlar ve UNRWA'nın Rolü

UNRWA, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'de başlamış olan saldırıların ardından hedef haline geldi. İsrail yönetimi, ajansın 12 bin çalışanı arasından 14'ünün bu saldırılara katıldığı iddialarıyla, UNRWA'nın faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini savundu. UNRWA, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs, Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler sunmaktadır.

UNRWA'ya Destek ve Çalışmalar

BMGK üyeleri, UNRWA'nın çalışanlarının çabalarını takdir ettiklerini belirtirken, ajansın hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürebilmesini sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Gazze'deki sivillere insani yardımların, uluslararası hukuka uygun bir şekilde sağlanabilmesi için hızlı adımlar atılması gerektiği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Şok Cinayet: Bıçaklanarak Öldürüldü
2
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Bilim Destekleri Müjdesi
3
AK Parti, Yurt Dışındaki Vatandaşların Yanında Olmaya Devam Edecek
4
Tunus'ta 15. Uluslararası Tarım ve Teknolojileri Fuarı Açıldı
5
Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonları Diyarbakır, Siirt ve Batman'da Kutlandı
6
Yalova'da Firari Hükümlü Yakalandı
7
Tohum Otizm Vakfı'ndan İstanbul Maratonu'nda Eğitim Desteği Daveti

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor