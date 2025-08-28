DOLAR
BM Güvenlik Konseyi, UNIFIL'in 2026'da Sonlandırılmasına Oy Birliğiyle Karar Verdi

BMGK, UNIFIL'in 2026 sonunda sona erdirilmesine oy birliğiyle karar verdi; 10 bin 800 personel çekilecek, Lübnan Mavi Hat'ta tek güvenlik sağlayıcısı olacak.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 20:19
BM Güvenlik Konseyi, UNIFIL'in Görevine 2026 Sonunda Son Verme Kararı Aldı

New York'taki oturumda oy birliğiyle kabul edilen tasarıyla çekilme süreci derhal başlıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yaklaşık 50 yıllık bir misyona son vererek BM Lübnan Barış Gücü (UNIFIL)'in faaliyetlerini 2026 yılı sonunda durdurma kararı aldı.

New York'ta yapılan toplantıda, ABD ve İsrail'in talepleri doğrultusunda kabul edilen karar taslağına göre, UNIFIL'in görevlerinin sonlandırılmasıyla birlikte 10 bin 800 askeri ve sivil personel ile teçhizatlarının, Lübnan hükümetiyle iş birliği içinde geri çekilme süreci derhal başlatılacak ve bİR yıl içinde tamamlanacak.

Taslak kararda ayrıca, Lübnan hükümetinin, İsrail ile aralarında çizilen ve "Mavi Hat" olarak bilinen sınırın kuzeyinde "tek güvenlik sağlayıcısı" haline getirilmesi talep ediliyor. Metinde, İsrail'in de hattın kuzeyindeki güçlerini geri çekmesi istendiği vurgulanıyor.

UNIFIL ilk kez 1978'de, İsrail'in Lübnan topraklarını işgal etmesinin ardından, İsrail ordusunun ülkenin güneyine çekilmesini denetlemek amacıyla görevlendirilmişti. Kuruluşun görev tanımı, 2006'da İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan ve bir ay süren savaşın ardından genişletilmişti.

Kararda ayrıca, Donald Trump yönetimi'nin UNIFIL'i, Hizbullah'ı zayıflatma ve Lübnan silahlı kuvvetlerine tam güvenlik kontrolü sağlama hedefini geciktiren bir kurum olarak değerlendirdiği hatırlatıldı.

Kararın uygulanma sürecinde, çekilme takvimi, güvenlik koordinasyonu ve bölgesel istikrarın korunması gibi konularda taraflar arasında yakın iş birliği ve takip mekanizmaları oluşturulması bekleniyor.

